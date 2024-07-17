На выборах президента Руанды один из кандидатов набрал 99% голосов

15 июля в Руанде действующий президент Руанды Поль Кагаме набрал 99% голосов избирателей, сообщает Zakon.kz.

Президент Руанды Поль Кагаме переизбирается на четвертый срок. По данным ЦИК республики, после подсчета 79% бюллетеней кандидатуру действующего президента поддержали 7,1 млн избирателей. Его соперники – лидер партии зеленых Фрэнк Хабинеза и независимый кандидат Филипп Мпайимана – набрали 0,53 и 0,32% голосов, соответственно.

Фото: Instagram/paulkagame

Последние выборы президента состоялись в 2017 году и проходили в том же составе. Тогда Кагаме также получил 99% поддержки. Теперь 66-летний Кагаме будет править Руандой минимум до 2029 года. Он восьмой президент Руанды, занимает этот пост с 2000 года.

"С выборами уже закончили, они позади. Впереди нас ждет работа, которую мы должны сделать, выполняя наши предвыборные обещания на благо всех руандийцев", – написал Поль Кагаме на своей странице в Instagram 16 июля.

Накануне стала известна сумма, которую Илон Маск готов пожертвовать в поддержку предвыборной кампании Трампа.