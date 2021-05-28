ВОЗ призвали к проведению второго этапа изучения происхождения COVID-19 

Глава минздрава США Хавьер Бесерра призвал к проведению второго этапа расследования происхождения нового коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом 25 мая он заявил в ходе обращения к участникам министерской встречи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, первая фаза инициированного ВОЗ исследования источника COVID-19 была недостаточной и незавершенной.

Вторая фаза исследования происхождения COVID-19 должна быть прозрачной, научно обоснованной, она должна обеспечить международным экспертам независимость для полной оценки источника вируса и первых дней вспышки, — заявил он.

По его словам, "исключительно важно, чтобы Китай предоставил независимым экспертам всесторонний доступ к полным, первоначальным данным и образцам", которые позволили бы "понять источник вируса и ранние стадии пандемии".

В миссии США заявили также, что ценят "заявленную приверженность ВОЗ" переходу ко второму этапу изучения истоков COVID-19 и "ожидают на этот счет новостей от генерального директора" организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса.