Остров-курорт из мусора построят в Индийском океане

28 мая 2021, 08:35
Фото: pixabay

Искусственный курортный остров из мусора построят в Индийском океане, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По словам архитектора Марго Красоевич, под деревянными пешеходными дорожками, с которых и начнется строительство, расположат мешки для мусора. Они будут собирать проплывающие отходы, которые в дальнейшем будут использованы для расширения острова.

Курорт будет оборудован гостиницей для туристов, где оборудуют душевые с использованием дистиллированной морской воды. Открытие курорта запланировано на 2025 год, причем до открытия отеля на острове будут созданы места для кемпинга.

Ранее австралийские ученые подсчитали, что на дне мирового океана содержится 9,25-15,87 млн тонн микропластика – частиц размером от пяти миллиметров до одного микрона.


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