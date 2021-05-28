Зинедин Зидан ушел из "Реала"

Француз Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского футбольного клуба, об этом сообщает zakon.kz, со ссылкой на официальный сайт клуба "Real Madrid".

В заявлении пресс-службы говорится, что решение уйти с поста главного тренера Зидан принял сам, при том, что его контракт действовал до 2022 года. В команде поблагодарили тренера за профессионализм и преданность делу.

Зинедин Зидан закончил свой нынешний этап в качестве тренера нашей команды. Мы уважаем его решение и выражаем искреннюю признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет "Реал Мадрид".

Зинедин Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола, возглавил "королевский клуб" с 2019 года. До этого он работал в команде с 2016-го по 2018-й и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан выступал за "Бордо", "Ювентус" и "Реал", в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.