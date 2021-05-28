Казахстанцы активно платят добровольные пенсионные взносы. Рост вкладов составил 68%

К апрелю 2021 года в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) насчитывалось 11,5 млн пенсионных счетов. За год их количество увеличилось на 9%. Рост наблюдается по всем видам вкладов, в том числе и по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), передает zakon.kz.

Так, к концу марта текущего года количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) для учета ДПВ, на которых имеются пенсионные накопления, составило 44,6 тыс. — на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (41 тыс. счетов). За последние три года показатель растет в среднем на 9,7% в год. ДПВ представляют собой средства, вносимые вкладчиками в ЕНПФ по своей инициативе. При этом размер и периодичность взносов определяются вкладчиками самостоятельно, - отмечают аналитики ranking.kz.

Как отмечается, процедуру открытия индивидуальных пенсионных счетов для учета добровольных взносов значительно упростили в РК: теперь, чтобы открыть ИПС, казахстанцам не нужно обращаться в ЕНПФ.

С 1 мая текущего года открытие ИПС для учета ДПВ осуществляется автоматически. Основанием для открытия ИПС является поступившая в ЕНПФ первичная сумма ДПВ или первичная сумма невостребованной суммы гарантийного возмещения согласно закону "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан".

Уплату добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ можно осуществлять через банки второго уровня (БВУ) либо через АО "Казпочта". Отдельные БВУ предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (с помощью мобильного приложения или терминалов самообслуживания).

По данным аналитиков, динамичный рост добровольных пенсионных взносов наблюдается начиная с 2018 года.

Так, за год (с 01.04.2020 по 01.04.2021) объем добровольных взносов в ЕНПФ увеличился на 68% и составил 162,8 млн тенге.

В 2020 году их общий объем достиг рекордных 538,7 млн тг, увеличившись на 51,2% за год. На 1 апреля 2021 года на счетах вкладчиков ЕНПФ сформированы пенсионные накопления по ДПВ на сумму 2,2 млрд тг.

За год, то есть с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года, сумма увеличилась почти на 8,2%. Население страны проявляет все больший интерес к ДПВ, что обусловлено их преимуществами. Накопленные через добровольные взносы деньги можно снимать раньше наступления пенсионного возраста, - говорится в исследовании.

Право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ДПВ возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ:

достигших пятидесятилетнего возраста;

являющихся инвалидами;

выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы РК иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством республики, подтверждающие намерение или факт выезда;

имеющих пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ, не менее пяти лет.

В случае смерти вкладчика добровольные пенсионные взносы наследуются в порядке, установленном законодательством. Также этот пенсионный продукт привлекателен для тех, кто хочет пополнить материальный капитал близкого родственника или своего ребенка.

Кроме того, в мае текущего года упростили оформление пенсии по ДПВ. На корпоративном сайте ЕНПФ расширена линейка видов заявлений о назначении пенсионных выплат. Заявление теперь можно подать онлайн посредством электронной цифровой подписи.

Также говорится, что рост вкладов по ДПВ обусловлен еще одним фактором: по результатам ежегодного независимого социологического исследования отмечено, что в 2021 году наблюдается положительный тренд на развитие доверия граждан РК как к самой пенсионной системе страны, так и к ЕНПФ.

В частности, значительная часть населения придерживается мнения, что основным источником их финансового благосостояния после окончания трудовой деятельности будут пенсионные накопления из ЕНПФ: 1270 респондентов, или 42,33% от общего числа опрошенных. Пенсия от государства заняла лишь второе место по значимости: 21,17% от общего числа опрошенных (635 респондентов). На иные сбережения, помимо накоплений в ЕНПФ, рассчитывают 473 респондента, или 15,77% от общего числа опрошенных (третий наиболее частый ответ).

Доверие к ЕНПФ растет: средний уровень доверия к фонду по результатам опросов составляет 6 баллов, против 5,4 балла годом ранее.