ДТП с сыном чиновника в Нур-Султане: стал известен итог следствия

Сын столичного чиновника, совершивший наезд на несовершеннолетнего, заплатит штраф, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В полиции пояснили, что после аварии была поведена судебно-медицинская экспертиза, которая не выявила у пострадавшего телесных повреждений.

По факту ДТП с участием несовершеннолетнего, 2004 г.р., имевшего место 30 апреля текущего года по ул. Туркестан, сообщаем, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у 16-летнего несовершеннолетнего телесных повреждений не обнаружено. Также от законного представителя несовершеннолетнего поступило письменное заявление о том, что по факту ДТП претензий к водителю они не имеют и от дальнейшего разбирательства отказываются. Тем не менее, виновник ДТП не остался безнаказанным. В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 600 КРКоАП, - сообщили в полиции.

Статья 600 адмкодекса - "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения" - предусматривает наказание в виде штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей (29 170 тенге).

В начале мая в соцсетях появилась информация о том, что водитель Toyota Camry на пешеходном переходе сбил подростка, 2004 г.р, и уехал с места ДТП, припарковавшись около фитнес-центра. Стало известно, что водитель - сын руководителя управления в КГД МФ РК Дамира Нургалиева. Он сам прокомментировал ДТП с участием сына. По словам Нургалиева, он не является высокопоставленным чиновником, данный случай не имеет отношения к его работе, и с сыном была проведена беседа.