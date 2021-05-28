Изменены правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы

Приказом министра иностранных дел РК от 17 мая 2021 года внесены изменения в Правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами Республики Казахстан и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории РК, передает zakon.kz.

Теперь заявка для выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для нерезидентов РК, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории РК, подается заявителем на веб-портал "электронного правительства" - egov.kz.

В прежней редакции была возможность подачи также через Госкорпорацию "Правительство для граждан".

К заявке прилагаются электронные копии следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;

устав заявителя с нотариально удостоверенным переводом на государственном или русском языках;

документ, подтверждающий должность лица;

документы, подтверждающие факт вложения инвестиций заявителя в инвестиционный проект.

Ранее требовалось представление оригиналов данных документов для сверки.

Срок оказания госуслуги - с момента подачи пакета документов на портал - 5 рабочих дней. Она оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам.

Приказ вводится в действие с 6 июня 2021 года.