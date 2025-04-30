Изменены правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы

Приказом МИД РК от 25 апреля 2025 года внесены изменения в Правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами РК и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории республики,сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что заявителем на выдачу ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами РК и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории республики, является физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Казахстана.

Если услугополучателем является юридическое лицо, ходатайство выдается иностранцу, занимающему должность руководителя, заместителя руководителя юридического лица или руководителя его структурного подразделения.

Если услугополучателем является физическое лицо, ходатайство выдается на его имя.

Заявка для выдачи ходатайства на получение инвесторской визы подается через портал в Комитет по инвестициям МИД РК (услугодатель) с приложением следующих документов:

для юридических лиц:

электронная копия документа, удостоверяющего личность лица, заявленного на получение инвесторской визы с нотариально удостоверенным переводом на государственном или русском языках;

электронная копия устава услугополучателя с нотариально удостоверенным переводом на государственном или русском языках;

электронная копия документа, подтверждающего должность лица;

электронные копии документов, подтверждающих факт вложения инвестиций в инвестиционный проект за последние 36 месяцев до даты подачи заявки (первичные учетные документы, оформленные в соответствии законом "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

счета-фактуры, оформленные в соответствии с Кодексом "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)";

таможенные декларации;

в случае наличия рекомендаций государственных органов или субъектов квазигосударственного сектора, подтверждающих реализацию услугополучателем инвестиционного проекта на территории РК, прилагается дополнительно;

для физических лиц:

электронная копия документа, удостоверяющего личность лица, заявленного на получение инвесторской визы с нотариально удостоверенным переводом на государственном или русском языках;

электронные копии документов, подтверждающих факт вложения инвестиций, с указанием фамилии, имени, отчества заявителя и суммы вложенных им инвестиций в экономику РК на сумму, эквивалентную 300 тысяч долларов или более за последние 12 месяцев до даты подачи заявки (выписка со счета держателя эмиссионных ценных бумаг со сроком обращения свыше 10 лет или выписка из устава юридического лица с нотариально удостоверенным переводом на государственном или русском языках о пополнении уставного капитала с приложением справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица).

Услугодатель в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявки осуществляет проверку представленных документов и принимает решение о выдаче ходатайства при соответствии основным требованиям к оказанию госуслуги и наличии одного из следующих условий:

вложение физическим лицом инвестиций в экономику РК на сумму, эквивалентную 300 тысячам долларов или более за последние 12 месяцев до даты подачи заявки (ходатайство выдается сроком на 10 лет);

за последние 12 месяцев до даты подачи заявки (ходатайство выдается сроком на 10 лет); членство заявителя в Совете иностранных инвесторов при Президенте РК (ходатайство выдается сроком до пяти лет);

наличие у заявителя инвестиционного контракта, заключенного с уполномоченным органом по инвестициям (ходатайство выдается сроком до пяти лет);

наличие у услугополучателя рекомендаций государственных органов или субъектов квазигосударственного сектора, подтверждающих реализацию услугополучателем инвестиционного проекта на территории РК (ходатайство выдается сроком до трех лет).

Основанием для отказа в оказании госуслуги является:

установление недостоверности документов или документов с истекшим сроком действия, представленных заявителем, или данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие заявителя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги;

в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения данной государственной услуги.

При наличии оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) и о дате проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня его получения уведомления.

Заявитель вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

По результатам заслушивания комитет принимает решение о выдаче ходатайства либо направляет мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2025 года.