Что изменилось в одном шымкентском микрорайоне, жители которого пожаловались в Nur Otan

Как в Nur Otan реагируют на обращения граждан и потом контролируют исполнение своих обещаний перед населением рассказали в пресс-службе партии на примере очередного успешного кейса, сообщает zakon.kz.

Так, осенью 2019 года первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в ходе рабочей поездки в Шымкент встретился с жителями микрорайона Азат. Ранее посредством СМИ и соцсетей жители пожаловались, что несмотря на то, что микрорайон был присоединен к городу в 2015 году, в течение четырех лет не решался вопрос с проведением центральных сетей электричества, газа и водоснабжения.

Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил активизировать работу Nur Otan-а по решению конкретных проблем граждан во всех регионах страны, открыто говорить о проблемах и добиваться их решения на местах. Благодаря СМИ и соцсетям ни одна проблема не останется без нашего внимания. Как сказал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, мы должны быть "слышащим государством", оперативно реагировать на критику и конструктивные предложения граждан. Понятно, за один день всех проблем не решить. Зачастую инфраструктура не всегда поспевает за быстрым ростом территорий, но есть поручение Главы государства нивелировать неравенство между жителями различных районов. Депутаты партии Nur Otan должны знать проблемы каждого района, каждой улицы, встречаться с людьми и доносить их проблемы до местных властей, - сказал тогда Бауыржан Байбек, пообещав держать вопрос на партийном контроле.

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Как сообщает пресс-служба партии, буквально вчера председатель городского филиала Nur Otan, аким Шымкента Мурат Айтенов еще раз встретился с жителями микрорайона.

На сегодня в микрорайоне проведены все электрические сети. Завершены работы по строительству центральных водопроводных сетей протяженностью 8,7 км и газопровода 10 км. На 50% завершены работы по укладке асфальтового покрытия внутренних дорог. Кроме того, 87 собственниками получены госакты на земельные участки. Еще по 22 участкам ведется подготовка документов.

Отмечается, что до конца июня планируется обеспечить подключение абонентов к центральному водопроводу и подачу питьевой воды, до 1 августа завершить строительство автоматической газораспределительной станции, обеспечив подачу газа, а до 1 сентября проложить второй слой асфальтового покрытия внутренних дорог.

Все эти вопросы находятся на особом контроле городского филиала партии Nur Otan.