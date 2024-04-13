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Спасатели эвакуируют жителей одного из микрорайонов Петропавловска

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 19:23 Фото: скриншот видео
В Петропавловске спасатели эвакуируют жителей микрорайона Подгора, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в городе вода перелилась через дамбу, которая защищала микрорайон.

"Микрорайон Подгора расположен низко, со всех сторон окружен дамбами. Поэтому принято решение ускорить эвакуацию жителей. Эвакуационные мероприятия ведутся по настоящее время", – рассказал начальник ДЧС СКО Ерик Сарыбаев.


Ранее сообщалось, что "Казавиаспас" эвакуирует жителей села на севере Казахстана.

В эти дни все силы брошены на борьбу с паводками. Но на передовой – спасатели, полицейские и медики. Стражи порядка спасают людей и животных в подтопленных районах, а также обеспечивают общественный порядок и безопасность.

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Елена Беляева
МЧС РК Петропавловск Северо-Казахстанская область Паводки-2024
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