Спасатели эвакуируют жителей одного из микрорайонов Петропавловска

В Петропавловске спасатели эвакуируют жителей микрорайона Подгора, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в городе вода перелилась через дамбу, которая защищала микрорайон.

"Микрорайон Подгора расположен низко, со всех сторон окружен дамбами. Поэтому принято решение ускорить эвакуацию жителей. Эвакуационные мероприятия ведутся по настоящее время", – рассказал начальник ДЧС СКО Ерик Сарыбаев.





Ранее сообщалось, что "Казавиаспас" эвакуирует жителей села на севере Казахстана.

В эти дни все силы брошены на борьбу с паводками. Но на передовой – спасатели, полицейские и медики. Стражи порядка спасают людей и животных в подтопленных районах, а также обеспечивают общественный порядок и безопасность.

