Меры против TikTok принимает Брюссель

Меры против социальной сети TikTok начала принимать Европейская комиссия (ЕК), передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, соцсеть обвиняют в использовании скрытой рекламы, направленной на детей.

По данным Agence France-Presse, которая ссылается на заявление ЕК, комиссия совместно с правоохранительными органами государств, входящих в сеть сотрудничества по защите прав потребителей, "начала официальный диалог с TikTok с целью пересмотра ее коммерческой политики и практики".

Исполнительная власть ЕС дала платформе на ответ один месяц. заявление ЕК

TikTok - это приложение для создания коротких видео. Представительства TikTok находятся по всему миру, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле, Токио и Москве.