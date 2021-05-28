ЧМ по хоккею: Казахстан проиграл Канаде

Сборная Казахстана в пятом матче на чемпионате мира по хоккею сыграла против канадцев, сообщает zakon.kz.

Встреча прошла в Риге на стадионе "Арена-Рига", вмещающем 10 300 зрителей.

В первом периоде счет был открыт сборной Канады - на седьмой минуте забил Эндрю Манджапане. Больше голов в этом периоде забито не было и на перерыв сборные ушли со счетом 1:0 в пользу канадцев.

Во втором периоде канадцы перешли в позиционную атаку, и на 22-й минуте Оуэн Пауэр забил второй гол в ворота казахстанцев. А на 25-й минуте казахстанцы перехватили шайбу и убежали в быструю атаку, и Никита Михайлис забил первый гол в ворота канадцев. В этом периоде игра выровнялась, но на перерыв сборные ушли со счетом 2:1 в пользу Канады.

В третьем периоде на 42-й минуте сборная Казахстана провела быструю атаку, и Никите Михайлису удалось сравнять счет - 2:2. Но ответ канадцев не заставил себя долго ждать - на 48-й минуте гол в ворота казахстанцев забил Коул Перфетти и счет стал 2:3 в пользу сборной Канады. На 60-й минуте в пустые ворота казахстанцев забил игрок сборной Канады Коннор Браун. Счет 2:4.

Таким образом, казахстанцы проиграли канадцам со счетом 2:4.

Следующий матч сборная Казахстана сыграет со сборной Италией 29 мая. Начало встречи запланировано на 15:15 по времени Нур-Султана.

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Ранее казахстанцы сенсационно обыграли хозяев турнира - латышей (счет 3:2), а также действующих чемпионов - сборную Финляндии (3:2). Оба раза судьбу встречи решила серия буллитов. Третью игру на групповой стадии ЧМ по хоккею сборная Казахстана проиграла американцам (3:0), а в четвертом матче казахстанцы сенсационно победили сборную Германии (3:2).

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