Как проходят поиски студентов, пропавших в горах Туркестанской области

Как проходят поиски пропавших в горах Туркестанской области студентов на высоте 3 тыс. м над уровнем моря, сообщает zakon.kz.

Заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов рассказал, как на самом деле ведутся поиски пропавших молодых людей.

По его словам, поиски проходят совместно с сотрудниками ЧС, пограничниками и волонтерами, а также в них принимают участие 60 сотрудников полиции.

Это, в основном, ребята из оперативных подразделений и участковые инспектора, которые имеют определенный опыт ориентирования в горной местности. Поиски наши затруднены погодными условиями: то дождь, то туман, то снег. Все времена года за раз. Только на третьи сутки появилась возможность использовать вертолет. У подножья гор, когда начали поиски, все зелено, жарко. Затем мы на лошадях начали идти вверх. Жара сменялась прохладой, а затем вовсе перешла в холод. Лошадей пришлось оставить, а дальше двигаться пешком. Вся зона нацпарка горная. Много ущелий и быстротечных холодных рек. С наступлением ночи пришлось ночевать прям в горах, чтобы с утра продолжить поиски, так как дорога каждая минута. Сегодня нашли троих. Их забрали вертолетом, а нам предстоит дальше искать четырех ребят. Надеюсь, все закончится благополучно. Курманбек Сахов

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Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18:30. 21 мая туристы пешком направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая, но пропали. Их поисками занимается множество человек, привлечены вертолет и квадрокоптеры.

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28 мая троих нашли. Как рассказали спасенные, три дня назад они разделились на три группы. Четверо ушли вниз по ущелью Угам.

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