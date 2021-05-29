Стали известны соперники казахстанских боксеров в финале ЧА-2021

Своих соперников по финальным боям чемпионата Азии-2021 узнали казахстанские боксеры, передает zakon.kz.

По данным sports.kz, соперниками казахстанских боксеров в финале ЧА-2021 станут четыре боксера из Узбекистана и один - из Индии.

За "золото" у Казахстана будут бороться пять боксеров: Даниял Сабит (49 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг), - говорится в сообщении.

Пары финалистов ЧА-2021:

49 кг. Даниял Сабит - Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан);

69 кг. Аблайхан Жусупов - Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан);

75 кг. Абильхан Аманкул - Саиджамшид Джафаров (Узбекистан);

91 кг. Василий Левит - Санжит (Индия);

+91 кг. Камшыбек Кункабаев - Баходир Джалолов (Узбекистан).

Финальные бои турнира у мужчин пройдут в понедельник, 31 мая.

Всего на ЧА-2021 в заявке мужской сборной Казахстана было 10 боксеров, однако пять из них в итоге остались без медалей: Сакен Бибосынов (52 кг), Махмуд Сабырхан (56 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Закир Сафиуллин (64 кг) и Бекзад Нурдаулетов (81 кг).