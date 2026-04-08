Объявлены соперники казахстанских боксеров в финале ЧА-2026 в Монголии
Финалы в женской части состоятся 9 апреля, а спустя день титул чемпионов Азии оспорят мужчины.
Таким образом, финальные пары ЧА-2026 по боксу выглядят следующим образом:
70 кг. Бакыт Сейдиш – Арундати Чаудари (Индия).
80 кг. Надежда Рябец – Рухшона Парпиева (Узбекистан).
+80 кг. Дина Исламбекова – Альфия Патхан (Индия).
60 кг. Оразбек Асылкулов – Сачин (Индия).
70 кг. Торехан Сабырхан – Зейяд Ишаиш (Иордания).
75 кг. Сабыржан Аккалыков – Жавохир Абдурахимов (Узбекистан).
85 кг. Нурбек Оралбай – Жасурбек Юлдошев (Узбекистан).
+90 кг. Айбек Оралбай – Данабек Байконыс (Китай).
Что интересно, в трех финалах наши боксеры сразятся с представителями Узбекистана, и еще в трех поединках пройдет противостояние спортсменов Казахстана и Индии.
Лидерами по числу финалистов ЧА-2026 стали боксеры Казахстана и Индии (по восемь участников), на втором месте – Узбекистан (7).
А накануне завершились встречи стадии 1/2 финала данного турнира, по итогам которых пять наших соотечественников завоевали бронзовые награды.