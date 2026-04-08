Объявлены соперники казахстанских боксеров в финале ЧА-2026 в Монголии

9-10 апреля в Улан-Баторе (Монголия) пройдут заключительные поединки азиатского чемпионата по боксу. В решающих боях за "золото" турнира поспорят восемь представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Финалы в женской части состоятся 9 апреля, а спустя день титул чемпионов Азии оспорят мужчины.

Таким образом, финальные пары ЧА-2026 по боксу выглядят следующим образом:

70 кг. Бакыт Сейдиш – Арундати Чаудари (Индия).

80 кг. Надежда Рябец – Рухшона Парпиева (Узбекистан).

+80 кг. Дина Исламбекова – Альфия Патхан (Индия).

60 кг. Оразбек Асылкулов – Сачин (Индия).

70 кг. Торехан Сабырхан – Зейяд Ишаиш (Иордания).

75 кг. Сабыржан Аккалыков – Жавохир Абдурахимов (Узбекистан).

85 кг. Нурбек Оралбай – Жасурбек Юлдошев (Узбекистан).

+90 кг. Айбек Оралбай – Данабек Байконыс (Китай).

Что интересно, в трех финалах наши боксеры сразятся с представителями Узбекистана, и еще в трех поединках пройдет противостояние спортсменов Казахстана и Индии.

Лидерами по числу финалистов ЧА-2026 стали боксеры Казахстана и Индии (по восемь участников), на втором месте – Узбекистан (7).

А накануне завершились встречи стадии 1/2 финала данного турнира, по итогам которых пять наших соотечественников завоевали бронзовые награды.