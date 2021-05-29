Российский ученый Андрей Демин рассказал, как бросить курить и не набрать вес, сообщает zakon.kz.

Если говорить о страхе набрать вес, это вопрос решаемый. Просто надо повысить физическую активность и отрегулировать диету. Также надо потреблять достаточное количество воды. Тогда опасений быть не должно. Все плюсы отказа от курения будут перевешивать все затраченные усилия, - сказал он Sputnik.

Курение приводит к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Тем, кто не может справиться с вредной привычкой самостоятельно, нужно обратиться к специалистам. В некоторых случаях курильщику вообще может помочь только медикаментозное лечение.