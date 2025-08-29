Неожиданные плюсы лишнего веса выявили ученые

Лишний вес, как правило, расценивают в негативном ключе. И медики всегда предупреждали: избыточный вес чреват сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и другими проблемами со здоровьем.

Но последние научные исследования показывают, что избыточная масса тела не всегда однозначно вредна, сообщает Zakon.kz.

Речь, конечно, не об ожирении, а об умеренном превышении нормы. В определенных условиях это может иметь и положительные стороны.

Одним из самых очевидных преимуществ лишнего веса назвали физическую защиту органов и тканей, пишет Hi-news. Жировая ткань действует как амортизатор, снижая риск серьезных травм при падениях или ударах. Особенно это актуально для пожилых людей, у которых выше вероятность переломов. Исследования показывают, что пациенты с небольшой избыточной массой тела реже получают тяжелые осложнения при травмах, чем худые люди.

Жировая ткань также играет роль резервного источника энергии. В экстремальных условиях, например, при тяжелых заболеваниях или длительном голодании, именно она помогает организму выжить, поддерживая работу жизненно важных органов.

По словам ученых, жировая ткань – это не просто "балласт", а активный эндокринный орган. Она вырабатывает сигнальные молекулы, участвующие в регулировании иммунного ответа. Умеренный избыток жира может улучшать устойчивость организма к инфекциям, так как он обеспечивает дополнительный запас ресурсов для борьбы с болезнью.

Некоторые исследования также указывают, что люди с небольшим превышением веса иногда лучше переносят тяжелые инфекции и быстрее восстанавливаются после хирургических операций. Это явление получило название "парадокс ожирения" и активно обсуждается в научных кругах.

Кроме того, лишний вес может оказывать положительное влияние на физическую выносливость в определенных видах деятельности. Запасы жира обеспечивают длительный источник энергии, что может быть преимуществом, например, при марафонских нагрузках или в условиях холодного климата. Недаром у полярных исследователей и альпинистов раньше отмечалась тенденция к набору веса перед экспедициями – это помогало справляться с холодом и энергетическими затратами.

Также жировая ткань играет роль термоизоляции. Люди с более высокой массой тела лучше переносят низкие температуры и меньше подвержены переохлаждению. Кроме того, люди крупного телосложения, как правило, сильнее худых, что делает их более эффективными в силовых упражнениях, таких как поднятие тяжестей.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе во время наблюдений за более чем 400 пожилыми пациентами, перенесшими серьезные хирургические операции, пришли к выводу – именно люди с лишним весом имели наилучшие показатели выживаемости. Среди пациентов с индексом массы тела в категории "overweight" (25-29,9) смертность в течение 30 дней после операции составила всего 0,8% – лишь один случай на 128. Для сравнения: в группе с "нормальным" весом (18,5-24,9) погибли 25 из 133 пациентов, что почти в двадцать раз больше.

Наиболее тревожные результаты наблюдались среди людей с недостаточной массой тела – три из четырех таких пациентов умерли в течение месяца после операции.

Есть и психологическая сторона. В некоторых культурах полнота традиционно ассоциировалась с достатком, силой и здоровьем. Даже сегодня многие люди отмечают, что с умеренной полнотой чувствуют себя увереннее и меньше зависят от резких колебаний веса или кратковременных ограничений в питании.

Кроме того, исследователи отмечают, что люди с небольшой прибавкой веса иногда имеют более стабильный эмоциональный фон. Это связано с тем, что жировая ткань участвует в синтезе гормонов, влияющих на настроение и уровень стресса.

Выводы. Да, врачи по всему миру продолжают предупреждать о рисках ожирения. Но нельзя отрицать, что лишний вес имеет и определенные преимущества. Он помогает организму справляться с травмами, инфекциями и холодом, обеспечивает запас энергии и даже может положительно влиять на психологическое состояние. Но важно помнить, что речь идет именно о небольшом превышении нормы, а не о патологическом ожирении. Крайние формы лишнего веса связаны с серьезными осложнениями и высоким риском для здоровья, включая ускоренное старение мозга, о чем мы рассказывали ранее.

