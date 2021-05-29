ЧМ по хоккею: Юрий Михайлис раскрыл секрет рекордного счета над Италией

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал разгром сборной Италии на чемпионате мира 2021 года и раскрыл секрет рекордного счета, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Была нервная игра. Сегодня команда настраивалась очень здорово и мы ожидали, что команда будет действовать хорошо и в атаке, и в обороне, но случилась пропущенная шайба и появилось нервное состояние. Мы понимали, что мы быстрее и сильнее, справились со своими эмоциями, остудили голову, начали играть в пас. У нас получалось комбинировать, бригаду большинства сделали единой - одну мощную бригаду, чтобы решать результат. Удалений со стороны соперника было мало, одно-два удаления могло изменить результат, поэтому изменили состав большинства, что и принесло успех. Я не скажу, что не было дисциплины, она была. Соперник играл очень раскрепощенно и, несмотря на счет, они играли до конца - молодцы, - сказал он на послематчевой пресс-конференции.

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