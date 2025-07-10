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Мир

Павел Дуров раскрыл секрет успеха

Павел Дуров, успех, секрет, Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 01:10 Фото: Telegram/durov
Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что отказ от вредных привычек стал одной из основ его успеха и хорошего самочувствия, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 10 июля написал в своем Telegram-канале.


"Если вы хотите раскрыть свой потенциал и сохранить ясность ума, держитесь подальше от вызывающих зависимость веществ. Мой успех и здоровье – результат более чем 20 лет полного отказа от алкоголя, табака, кофе, таблеток и незаконных наркотиков. Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего", – отметил Павел Дуров.

Ранее Дуров дал самое большое интервью в своей жизни.

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Айсулу Омарова
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