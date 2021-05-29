Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после разгромной победы над Италией

В Сети появилось видео из раздевалки сборной Казахстана по хоккею, которая разгромила сборную Италию со счетом 11:3, сообщает zakon.kz.
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А в раздевалке сборной Казахстана празднуют победу! - говорится в сообщении Федерации хоккея Казахстана, опубликованной на ее официальной странице в Instagram.
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