Хабиб Нурмагомедов: не вижу оскорблений в словах Кадырова

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Что значит вопрос с Кадыровым решился в кулуарах? Я просто не считал, что на это все нужно реагировать или еще чего-то. Я просто пропустил это все. У меня в жизни тоже были разные высказывания. И хорошие, и плохие. Мне как-то неинтересно что-то комментировать, говорить. У каждого человека есть свое мнение, так что пускай оно будет. Я не смотрел прямой эфир Рамзана Кадырова, я просто прочел, что вы пишете. Что я чувствовал? Ничего. Весь мир меня обсуждает. Я не вижу оскорблений в выражении "проект UFC".

Нурмагомедов также прокомментировал утверждения о том, что он "дрался с риелтором". "Слова Кадырова о Яквинте... Факт его работы риелтором был известен, об этом писали все, кто хотел занизить мои заслуги. Но на момент боя со мной у Эла было пять побед кряду, этого никто не учел", — напомнил боец.

13 мая Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC и упрекнул спортсмена в том, что тот не выступал под российским флагом. Политик признался, что готов предложить дагестанцу любые деньги за поединок с представителем "Ахмата".

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. На его счету 29 побед в 29 поединках.