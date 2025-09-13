Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на реванш легендарных спортсменов

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем титульном реванше PFL между Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз проведут титульный реванш PFL в легком весе на турнире в Дубае (ОАЭ) 3 октября.

"Думаю, это будет масштабный реванш. Все из-за первого боя. Из-за действий Пола Хьюза (Усману) было нелегко. Этот парень – настоящий пес. Ты должен быть готов к нему: если ты не финишируешь его, он продолжит идти вперед. Еще до первого боя я думал, что Пол – жесткий парень. Он крутой мужик, настоящий претендент и определенно заслуживает реванша", – заявил Хабиб.

В январе 2025 года Нурмагомедов-младший победил Хьюза большинством судейских голосов.

