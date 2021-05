Ученые NASA обнаружили среди звезд рентгеновский поток

NASA опубликовало новый живописный снимок центра Млечного пути, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Как пишет Independent, на нем видны миллиарды звезд и многочисленные черные дыры в сердце Млечного пути.

Снимок удалось получить с помощью радиотелескопа в Южной Африке и оборудования орбитальной обсерватории Чандра.

Чтобы сделать этот кадр, специалистам пришлось сопоставить 370 изображений, сделанных за последние 20 лет.

Астроном Дэниел Ван из Массачусетского университета на протяжении года работал над этим снимком. Он отметил, что на изображении показан "горячий, насыщенный энергией центр нашей галактики", в котором находятся остатки сверхновых, черных дыр и нейтронных звезд.

Unravel the threads of superheated gas and magnetic fields that make up the tapestry of energy of our Milky Way galaxy. ????



A new image from @ChandraXray brings to life the giant mosaic of data that weaves together this cosmic masterpiece.