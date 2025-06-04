Ученые обнаружили гигантскую планету на орбите сверхмалой звезды

Группа международных ученых выявила редкое астрономическое явление – гигантскую газовую планету, вращающуюся вокруг звезды, масса которой составляет всего около 20% массы Солнца, сообщает Zakon.kz.

Об открытии пишет журнал Nature Astronomy.

Планета, получившая обозначение TOI-6894b, была обнаружена на орбите звезды TOI-6894 – компактного и тусклого светила, за которым астрономы наблюдали с помощью телескопа NASA TESS с 2020 года. Открытие было сделано при участии специалистов из Великобритании, США, Бельгии и других стран.

Как уточняется в аннотации к научной статье, TOI-6894b – это разреженный газовый гигант с радиусом, превышающим размеры Сатурна, но при этом обладающий массой, примерно вдвое меньшей. Это делает его особенно необычным спутником столь маломассивной звезды.

По данным Университетского колледжа Лондона, который принимал участие в исследовании, существующие теории формирования планет не предполагают возможности образования столь крупного газового тела в системе с такой малой звездой. TOI-6894 стала самой легкой из известных звезд, вокруг которой была обнаружена транзитная гигантская планета.

В ближайшие месяцы ученые планируют изучить атмосферу TOI-6894b более подробно с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Исследование может пролить свет на альтернативные механизмы формирования планет в экстремальных условиях.

А ранее на Луне нашли несметные запасы платины.

