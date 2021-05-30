Пилота из США оштрафовали на $5 тысяч за просмотр порно в полете

В США бывший пилот самолета Майкл Хаак получил штраф в размере пяти тысяч долларов из-за того, что во время полета он разделся перед своей коллегой-пилотом и включил порно, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

60-летний мужчина согласился с обвинением в зале суда.

Он приговорен к одному году условного срока за обнажение перед женщиной — вторым пилотом во время полета самолета. Он также обязан выплатить штраф в размере пяти тысяч долларов, – говорится в приговоре.

Инцидент произошел 10 августа 2020 года. В тот день вторым пилотом была женщина, с которой Хаак раньше не был знаком. После взлета он встал из-за штурвала, разделся и включил порнографические ролики на своем ноутбуке. Это продолжалось в течение всего полета из Филадельфии в Орландо.