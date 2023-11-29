В Алматы задержали мужчину за распространение порно в Сети

В Алматы мужчина распространял порнографические материалы в Сети, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратилась одна из участниц видеозаписей, которые подозреваемый выкладывал в популярные социальные сети. По словам потерпевшей, мужчина угрожал ей и постоянно преследовал.



"Сотрудниками Cyberpol задержали гр. В., 1985 года рождения, у которого при обыске обнаружили видеоматериалы, жесткие диски с видеозаписью порнографического характера. Вещественные доказательства изъяли и приобщили к материалам уголовного дела", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Ранее главу транснациональной ОПГ приговорили к 12 годам в Шымкенте за распространение порнографии.