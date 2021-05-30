Появилось видео спасения девочки в Чарынском коньоне

Появилось видео спасения 11-летней девочки, пропавшую без вести в Чарыне во время схода сели, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

30 мая 2021 года в 9:34 при проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки "Чарын" работником ГННП "Чарынский каньон" была обнаружена девочка 2010 г.р.

Она находилась на левом берегу реки Чарын в 3-4 км от места происшествия (высота каньона составляет от 800 м до 1500 м, береговая линия на данном участке вдоль реки скальная порода и труднопроходимые места), - говорится в сообщении МЧС.