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Происшествия

Привязали и бросили во время паводков: видео спасения собаки обсуждает Казнет

спасатели помогли собаке, попавшей в беду, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 21:21 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео спасения собаки в Акмолинской области. Инцидент произошел 8 апреля днем в селе Жалтырколь, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, при проведении противопаводковых мероприятий в зоне подтопления старший офицер воинской части 52859 им. Мартбека Мамраева МЧС Диас Малгаждаров вблизи дома услышал лай собаки. Он пошел на лай и обнаружил собаку, которая находилась на привязи.

"Старший офицер Диас Малгаждаров быстро поспешил на помощь и освободил собаку, доставил на сухое место. Для нас важна каждая жизнь", – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что пять пригородных сел Акмолинской области оказались отрезаны от сообщения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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