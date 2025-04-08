Привязали и бросили во время паводков: видео спасения собаки обсуждает Казнет

Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео спасения собаки в Акмолинской области. Инцидент произошел 8 апреля днем в селе Жалтырколь, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, при проведении противопаводковых мероприятий в зоне подтопления старший офицер воинской части 52859 им. Мартбека Мамраева МЧС Диас Малгаждаров вблизи дома услышал лай собаки. Он пошел на лай и обнаружил собаку, которая находилась на привязи.

"Старший офицер Диас Малгаждаров быстро поспешил на помощь и освободил собаку, доставил на сухое место. Для нас важна каждая жизнь", – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что пять пригородных сел Акмолинской области оказались отрезаны от сообщения.