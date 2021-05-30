Кадыров назвал условие, при котором он покинет пост главы Чечни

Рамзан Кадыров назвал условие, при котором он покинет пост главы Чеченской Республики, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, он пообещал оставить свой пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов победит в бою его 13-летнего сына Адама.

Один блогер недоволен им. Он говорит, что ты мешок, Адам. Ты не побоялся бы с ним подраться? Брось ему вызов! Если он тебя побьет, я уйду с должности главы республики. Если тебя один на один побьет тот, кто называет тебя мешком, я напишу заявление и уйду с должности. Это его мечта и мы ее исполним. У него есть шанс совершить революцию. Он же говорит, что Кадыров продался, что из моих детей никогда не получатся спортсмены и так далее. Говорит, из меня тоже не получится спортсмен. Я и не хочу им становиться. Зато у меня есть сотни тысяч спортсменов, и блогеров много, - сказал Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

Оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов неоднократно критически высказывался в адрес Рамзана Кадырова и его семьи.