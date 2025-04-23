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Мир

Адам Кадыров в 17 лет стал секретарем Совбеза Чечни

семья, Кадыров, назначение, Чечня, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:53 Фото: Telegram/RKadyrov_95
17-летнего сына Рамзана Кадырова объявили секретарем Совета Безопасности Чечни. Для Адама Кадырова это очередной высокий пост, сообщает Zakon.kz.

О назначении стало известно из заявления ведомства в Telegram-канале за 21 апреля 2025 года.

"В рамках исполнения поручения секретаря Совета Безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова", – сказано в публикации.

Стоит отметить, что с ноября 2023 года Кадыров-младший возглавляет Службу безопасности главы Чечни. На счету молодого человека множество наград, в том числе звание Героя Чеченской Республики, орден Кадырова.

Кроме того, в конце марта его назначили куратором регионального отделения МВД России.

Согласно чеченским обычаям, в возрасте 15 лет молодые люди вступают в совершеннолетие и становятся ответственными представителями своего рода.

Также мы уже сообщали, что в мае 2024 года старший сын Рамзана Кадырова – Ахмат – стал президентом футбольного клуба "Ахмат".

А уже в июне того же года племянник главы Чечни Адам Черхигов получил должность министра транспорта, связи и цифрового развития.

По различным данным, у 48-летнего Кадырова больше 10 детей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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