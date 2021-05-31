Стрельба в Екатеринбурге: хронология событий

30 мая в одном из районов Екатеринбурга неизвестный открыл стрельбу по прохожим, сообщает zakon.kz.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, это произошло в микрорайоне Химмаш.

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По данным Telegram-канала Mash, стрельбу по прохожим и машинам мужчина открыл с четвертого этажа на ул. Бородина, 31.

Ранены девочка и сотрудник Росгвардии. Ей пуля попала в живот, ему - повредило ногу, - говорилось в сообщении.

Сообщалось, что открывшим огонь по прохожим является бывшим сотрудником МВД России. Информация об этом появилась на Telegram-канале Baza.

Бывший сотрудник МВД открыл огонь из винтовки из окна своей квартиры в Екатеринбурге. По предварительным данным, пострадали двое человек, один из них сотрудник Росгвардии, второй – ребенок. Девочке пуля попала в живот. Уже установлено, что стрелок – некий Сергей Боков. Ранее он был сотрудником МВД. Он вооружен карабином "Сайга", - говорилось в сообщении.

После сообщалось, что стрелок заперся в квартире и продолжает отстреливаться из окна.

Он продолжал вести беспорядочную стрельбу из окна, а прохожие прятались от выстрелов.

Все жители дома были выведены на улицу.

По данным Telegram-канала Mash, девочка, раненная в результате стрельбы в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Минздрав региона.

После того, как стрелок прекратил огонь, СОБР начал штурм жилья, где забаррикадировался мужчина.

Сам Боков попал на камеры очевидцев.

Соседи сообщили, что с ним в доме могла находиться его жена.

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СОБР взял штурмом квартиру Сергея Бокова. В его квартиру бросили светошумовую гранату. Стрелок задержан живым.

Когда началась стрельба в Екатеринбурге, Сергей Боков в квартире был не один. Перед пальбой экс-полицейский пригласил к себе домой двух парней. Мужчины выпивали, разговаривали, а потом Сергей внезапно взял в руки оружие. После этого один из гостей выбежал босиком на улицу (позже жители вынесли ему шлепки). Сейчас стрелок уже задержан. СОБР взял его квартиру штурмом, - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Также сообщалось, что Сергей Боков выстрелил в штурмовую группу порядка 10 раз. Стрелял из самозарядного дробовика, спецназ Росгвардии спас только штурмовой щит. Гвардейцы огонь не открывали.

Позднее в Сети появилось фото Сергея Бокова.

Это 48-летний Сергей Боков. И сегодня он устроил стрельбу в Екатеринбурге. Соседи характеризуют мужчину как адекватного и спокойного. До сегодняшнего дня он вел себя тихо, последние годы работал в охране и ездил в командировки. Бывшая жена мужчины - тоже из полиции. По словам местных жителей, она следователь. Сегодня во время стрельбы он попал в ее машину. Также у стрелка есть дочь (от первого брака) и сын - школьник, - говорится в сообщении.

Позднее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что бывшего сотрудника полиции, устроившего стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу.

Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, - сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина не состоял на учете у психиатра или нарколога.

Помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков сообщил журналистам, что стрелявший в момент инцидента был сильно пьян.

Его уволили из органов внутренних дел порядка 10 лет [назад], еще до реорганизации милиции в полицию. Работал он рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика, - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что мужчина работает в частном охранном предприятии.

Как передает корреспондент ТАСС, представители правоохранительных органов сняли оцепление на участке улицы Бородина, 31 в Екатеринбурге, где расположен дом, из окна которого бывший сотрудник органов внутренних дел открыл стрельбу. Жители возвращаются в свои квартиры.

Возле дома много прохожих, журналистов. На соседних зданиях и припаркованном рядом автомобиле видны следы от пуль, - говорится в сообщении.