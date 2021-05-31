Жительницу Актау на сапборде унесло в море. Видео

31 мая 2021, 07:08
Фото: e-kazan.ru

В Актау во время катания на сапборде девушку унесло от берега на 300 метров, сообщает zakon.kz.

Как пишет Лада, ей понадобилась помощь спасателей. Инцидент с девушкой произошел вечером 30 мая. Вызов на пульт дежурного поступил в 18.10.

На помощь сапбордистке направились спасатели на резиновой лодке. Они благополучно доставили ее на сушу. Состояние девушки 1981 года рождения удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели предупреждают, что купание в необорудованных и неподготовленных местах может быть опасно для жизни.

Сотрудники ведомства ежедневно проводят профилактические рейды. В них принимают участие спасатели оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС региона.

.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?