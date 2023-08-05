В Актау четырех человек унесло на сапбордах в открытое море
Фото: скриншот видео
5 августа в 09:00 в районе яхт-клуба "Бриз" двух парней и двух девушек унесло нагонным ветром и течением в открытое море, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Лада" со ссылкой на ДЧС региона, на помощь отправились 4 спасателя на лодке.
"Им удалось благополучно доставить их на берег. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.
Спасатели призывают отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде.
Ранее сообщалось, что на Каспии двух серфингистов унесло в море.
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