В Актау четырех человек унесло на сапбордах в открытое море

Фото: скриншот видео

5 августа в 09:00 в районе яхт-клуба "Бриз" двух парней и двух девушек унесло нагонным ветром и течением в открытое море, сообщает Zakon.kz.

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