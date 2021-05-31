Телерадиокомплекс Президента опубликовал видео памяти жертв политических репрессий

31 мая 2021, 16:25
Фото: businessfm.kz

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева опубликовал видео, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает zakon.kz.

Этот день – дань безвинно репрессированным жертвам тоталитарного режима, среди которых видные общественные и государственные деятели, представители интеллигенции. Казахский народ пережил трудную и трагическую историю, которая не должна повториться. Историю, которую мы должны бережно передавать из поколения в поколение, - написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Токаев обратился к народу Казахстана


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?