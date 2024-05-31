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Законодательство РК

31 мая – День памяти жертв политических репрессий в Казахстане

День памяти жертв политических репрессий , фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 08:43 Фото: Zakon.kz
В этот день казахстанцы традиционно отдают дань памяти тем, кто остался на трагических страницах истории нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о репрессиях, имевших место после Гражданской войны.

Потрясения затронули весь Советский Союз, но если говорить конкретно о Казахстане, то в период с 1921 по 1954 год по политическим статьям осудили почти 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли – только по официальным данным. Серьезный урон был нанесен интеллектуальной элите страны.

Политические преследования совпали с голодомором, обусловленным жесткой коллективизацией. Лишенные скота и имущества люди пытались выживать без средств к существованию.

Многие покидали территорию страны в поисках лучшей жизни. Дела ложно обвиненных начали пересматривать только после смерти Иосифа Сталина. В 1993 году в Казахстане был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

Согласно Указу президента РК от 5 апреля 1997 года, 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.

В память о многочисленных жертвах в республике проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные.

Вместе с тем с 2020 года работала Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Она исследовала казахстанскую историю периода 20-50-х годов, изучала архивы и восстанавливала хронику. К этой важной деятельности подключились госорганы и ученые, по результатам исследований выпускались сборники материалов и документов. Сейчас обеспечением архивного сопровождения работы госкомиссии занимается Центр по изучению материалов политических репрессий ХХ века, открытый в 2021 году по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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