Вернувшаяся из Сирии многодетная мама: Хочу остановить терроризм

В презентованном в Европарламенте видеоролике о спецоперациях КНБ РК "Жусан" и "Русафа" мать пятерых детей Сабинелла Аязбаева рассказала о жизни в зоне боевых действий, куда она уехала вместе с мужем, сообщает zakon.kz.

Сабинелла Аязбаева - мать пятерых детей. Выехала в Сирию с мужем и провела там четыре года. Муж погиб во время авиаудара. Сабинелла вместе с детьми и другими казахстанскими женщинами была возвращена на Родину в ходе спецоперации "Жусан" проведенной органами безопасности.

После благополучного возвращения домой и успешной реабилитации, Сабинелла Аязбаева выступила в Европарламенте и рассказала о себе, о тех страшных днях в зоне террористической активности, о значении гуманитарной акции по репатриации наших граждан из Сирии. Об этом ОФ "Акниет" был снят видеоролик.

- Мужа звали Мерей, мы познакомились на его день рождении, - рассказывает она. - Он вначале был очень хорошим. Он воевал и дважды получил ранения. Та сторона, против которой они воевали, увидели скопление мужчин и нанесли авиаудар. А наутро мне принесли фотографию моего мужа, где он лежал мертвый. Нас всех обманули, на пушечное мясо пустили, мы были пешками в чужой войне. Это не религия. Это прикрывались религией, но это была не религия, потому что в исламе нет кровопролития. Я хочу доказать, что я не террористка, мы были просто обмануты этой идеологией.

По словам психолога Общественного фонда информационно-пропагандистского и реабилитационного центра "Акниет" Аиды Усеновой, с вернувшимися женщинами очень тяжело было установить контакт. "Во-первых, они были напуганы, боялись, говорили, что их арестуют и посадят в тюрьму. Они до последнего не верили, что вернулись на Родину. Мы с ними работали после получения постравматического стрессового расстройства, они все этим страдали. Они боялись, что социум их не примет, для них самый важный вопрос, когда они прибыли из Сирии, был, как меня примет семья? И когда женщины убедились, что, да, их действительно примут, что родственники их ждут, работа пошла более легко".

Вспоминая о страшных днях на территории боевых действий, Сабинелла говорит: "Мы кушали траву, воду тяжело было найти, чтобы к морю спуститься, взять воду. Там снайперы стреляли".

- Мужа нет, дома нет, - говорит Сабинелла. – С пятью детьми. На улице, считай. Родители приняли к себе домой.

По ее словам, она сейчас предпочитает серый цвет, бирюзовый, красный, а черный никогда больше в жизни не хочет носить.

- Я стараюсь поставить своих детей на ноги и делаю для этого все возможное, учебу восстанавливаем, - говорит Сабинелла. – Я благодарна Аллаху, что у нас есть такой правитель, что он нас вернул домой, не оставил на чужбине. Я очень благодарна за то, что вернулась. Я хочу остановить терроризм. Я хочу, чтобы остановили терроризм.

Опыт Казахстана в сфере дерадикализации уникален. Психологическая служба центра "Акниет" работает в тандеме с теологической службой. В центре каждому пострадавшему, в зависимости от особенностей его убеждений и мировоззрения, подбирается индивидуальный психологический подход. На сегодняшний день разработано специальное методическое пособие по психологической коррекции для использования в совместной работе психологов и теологов.

Психологическая служба при Акниет была создана осенью 2019 года. Почему возникла такая необходимость? Об этом рассказала психолог этого центра Шнар Наурызбаева.

– Когда в январе 2019 года наша страна вернула своих граждан с мест боевых действий, в частности, из Сирии, с семьями, с детьми, то тут уже была нужна не только теологическая поддержка, но и психологическая. Психологическая поддержка требовалась даже больше, - отметила Шнар Наурызбаева. - 1,5 года работы дают хорошие результаты. Разработаны как образец, как методики самые трудные кейсы.

Цель данной психологической службы – вывести вернувшихся женщин на социализацию здоровыми и эмоциональными.

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Подготовила Торгын Нурсеитова