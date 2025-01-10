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Общество

Многодетные мамы остались без жилья в Кентау

Обошли очередь: многодетные мамы пожаловались в акимат Кентау, что остались без жилья, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 19:00 Фото: pixabay
Перед зданием акимата Кентау собрались очередники долгожданных квартир, которые обеспокоены тем, что их планы на собственное жилье начинают рушиться, сообщает Zakon.kz.

Otyrar сообщает, что многие из тех, кто годами стоял в очереди – это социально уязвимые группы и многодетные матери. По их словам, они остались без квартир из-за того, что жители одного из аварийных домов в Кентау обошли их в очереди и получили ключи от нового жилья.

Среди очередников многодетная мама Акнур Орынбасарова. Она встала в очередь на жилье еще в 2017 году, но до сих пор вынуждена скитаться с детьми по съемным квартирам.

"Обещали, что дадут жилье. Сказали, сдавайте документы. Мы сдали. Потом думали, что позвонят. Но, нас так и не вызвали. Когда мы пришли, нам сказали: вы в резерве. Как мы можем быть в резерве, если стоим в очереди?"Жительница Кентау Акнур Орынбасарова

В акимате попытались успокоить очередников. Выяснилось, что многодетным матерям, не имеющим жилья, не предоставляют даже квартиры в аренду. Чиновники заявили, что распределение жилья проводилось в соответствии с законодательством.

"Очередь полностью автоматизирована. Основная база данных находится в министерстве. Вопросы о передвижении очереди и другие подобные проблемы сейчас невозможны, так как все делается автоматически".Заместитель акима Кентау Галымжан Толепов

Дом, из-за которого возникло столько споров, сейчас пустует. В то же время в Кентау в очереди на жилье стоит 5 189 человек. Местные власти пока не могут дать точных сроков строительства нового жилья, так как это зависит от финансирования.

О том, как получить жилье от государства и кому квартира положена в первую очередь, можно узнать здесь

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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