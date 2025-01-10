Многодетные мамы остались без жилья в Кентау
Otyrar сообщает, что многие из тех, кто годами стоял в очереди – это социально уязвимые группы и многодетные матери. По их словам, они остались без квартир из-за того, что жители одного из аварийных домов в Кентау обошли их в очереди и получили ключи от нового жилья.
Среди очередников многодетная мама Акнур Орынбасарова. Она встала в очередь на жилье еще в 2017 году, но до сих пор вынуждена скитаться с детьми по съемным квартирам.
"Обещали, что дадут жилье. Сказали, сдавайте документы. Мы сдали. Потом думали, что позвонят. Но, нас так и не вызвали. Когда мы пришли, нам сказали: вы в резерве. Как мы можем быть в резерве, если стоим в очереди?"Жительница Кентау Акнур Орынбасарова
В акимате попытались успокоить очередников. Выяснилось, что многодетным матерям, не имеющим жилья, не предоставляют даже квартиры в аренду. Чиновники заявили, что распределение жилья проводилось в соответствии с законодательством.
"Очередь полностью автоматизирована. Основная база данных находится в министерстве. Вопросы о передвижении очереди и другие подобные проблемы сейчас невозможны, так как все делается автоматически".Заместитель акима Кентау Галымжан Толепов
Дом, из-за которого возникло столько споров, сейчас пустует. В то же время в Кентау в очереди на жилье стоит 5 189 человек. Местные власти пока не могут дать точных сроков строительства нового жилья, так как это зависит от финансирования.
О том, как получить жилье от государства и кому квартира положена в первую очередь, можно узнать здесь.