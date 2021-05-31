Появится новый рейс из Казахстана в Кыргызстан

Из Казахстана запустят новый международный рейс Туркестан - Бишкек, передает zakon.kz.

31 мая 2021 года авиакомпания "Fly Arystan" запускает новый международный рейс из Туркестана в Бишкек. Рейсы будут выполняться 2

раза в неделю (по 1,4 дням) на воздушном судне типа А-320.

На первом рейсе от 31 мая между этими городами средняя коммерческая загрузка составила свыше 60%.

Таким образом последовательно выполняется задача по соединению города Туркестан с иностранными государствами как центра развития туризма на Великом шелковом пути, - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации.

Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.