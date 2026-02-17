#Референдум-2026
Туризм

Еще один зарубежный рейс будет летать в Казахстан

Небо, полет, облака, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 06:40 Фото: Azerbaijan Airlines
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с июня текущего года начнет регулярные полеты в казахстанский город Шымкент. Авиабилеты по новому направлению уже в продаже, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL, первый рейс по маршруту Баку – Шымкент – Баку состоялся 16 июня.

Полеты будут осуществляться по следующему расписанию:

  • с 16 по 27 июня – два раза в неделю, по вторникам и субботам;
  • с 30 июня – три раза в неделю: из Баку в Шымкент по вторникам, четвергам и субботам, в обратном направлении – по средам, пятницам и воскресеньям.

Шымкент станет четвертым городом Казахстана в расширяющейся маршрутной сети AZAL. В течение 2025 года авиакомпания выполнила около 850 регулярных рейсов (туда и обратно) в Алматы, Астану и Актау.

Открытие нового направления создаст дополнительные возможности для жителей Шымкента не только посетить Баку, но и воспользоваться удобными транзитными пересадками через столицу Азербайджана.

Пассажирам будут доступны перелеты по широкой маршрутной сети AZAL, включая такие популярные направления, как Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Милан, Лондон, Прага, а также ряд других городов Ближнего Востока, Европы и Азии.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании azal.az, в мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Ранее мы сообщали о том, что казахстанская авиакомпания приняла важное решение по ошибкам в авиабилетах пассажиров.

Аксинья Титова
