Регионы-лидеры по использованию проекта Ashyq будут получать дополнительные льготы по условиям работы бизнеса, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

С учетом положительного эффекта от внедрения проекта Ashyq совместно с НПП Атамекен разработан критерий поощрения лидеров проекта. Так, лидеры проекта будут определяться по количеству фиксаций на объекте в течение двух недель в зависимости от вида деятельности. Алексей Цой.

По его словам, данный подход учитывает особенности столицы и городов республиканского значения.

Участники, получившие статус лидера проекта Ashyq будут получать дополнительные льготы по времени и условиям работы, также прорабатывается включения в проект Ashyq объектов туристической отрасли, образовательных центров, детских оздоровительных организаций, — отметил глава Минздрава.

Министр добавил, что число участников проекта превысило 8 тыс. и увеличилось за две недели на 2 тыс. Число пользователей за две недели увеличилось с 1,4 млн до 2 млн человек.

С момента внедрения Ashyq выявлено 3 556 граждан с положительным результатом ПЦР теста и 3 012 контактных лиц. Данная статистика показывает, что, к сожалению, граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым предоставляют угрозу заражения для окружающих, — заключил Алексей Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан