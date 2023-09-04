Площадь лесных пожаров в Канаде превысила 16 млн гектаров

Площадь бушующих лесных пожаров в Канаде превысила 16 млн гектаров. За две недели она увеличилась более чем на миллион, сообщает Zakon.kz.

При этом всего две недели назад этот показатель достигал 15 млн гектаров. Сейчас в стране зарегистрировано 1087 лесных пожара, из которых 714 не контролируются, 158 удерживаются и 215 находятся под контролем, сообщает РИА "Новости".

В связи с пожарами, жителям Йеллоунайфа на севере Канады приказали эвакуироваться из-за приближения лесных пожаров к городу. Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр отметил, что ситуация с пожарами в стране можно оценить как наихудшую в этом столетии.

Канада сейчас переживает самый сильный сезон пожаров за всю историю. Его смог добрался до США, где люди также страдают из-за ухудшения качества воздуха. Дым двигается в сторону Миннесоты.



Массовая эвакуация идет на севере Канады из-за более чем 200 бушующих лесных пожаров.

