Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Площадь лесных пожаров в Канаде превысила 16 млн гектаров

Площадь лесных пожаров в Канаде превысила 16 млн гектаров Фото: pixabay
Площадь бушующих лесных пожаров в Канаде превысила 16 млн гектаров. За две недели она увеличилась более чем на миллион, сообщает Zakon.kz.

При этом всего две недели назад этот показатель достигал 15 млн гектаров. Сейчас в стране зарегистрировано 1087 лесных пожара, из которых 714 не контролируются, 158 удерживаются и 215 находятся под контролем, сообщает РИА "Новости".

В связи с пожарами, жителям Йеллоунайфа на севере Канады приказали эвакуироваться из-за приближения лесных пожаров к городу. Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр отметил, что ситуация с пожарами в стране можно оценить как наихудшую в этом столетии.

Канада сейчас переживает самый сильный сезон пожаров за всю историю. Его смог добрался до США, где люди также страдают из-за ухудшения качества воздуха. Дым двигается в сторону Миннесоты.

Массовая эвакуация идет на севере Канады из-за более чем 200 бушующих лесных пожаров. 

Читайте также

Израиль построит стену на границе с Иорданией

Землетрясение произошло в Азербайджане

В Мексике самолет разбился на вечеринке по определению пола ребенка

Зарина Жакупова
Канада
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления