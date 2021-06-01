Скончался известный казахстанский ученый-экономист

Ушел из жизни известный ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор, академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан Мамыров Нургали Кулшыманович, сообщает zakon.kz.

Он скончался в возрасте 83 лет.

Нургали Мамыров — лауреат премии имени Чокана Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук, кавалер Ордена "Парасат", обладатель Медали "За заслуги перед высшей школой" (Международная академия наук Высшей школы), "Золотой медали SPI” (Франция) за укрепление связей промышленности и образования.