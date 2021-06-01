Поиск туристов в горах Туркестанской области: в реке нашли сумку одного из них

В реке Угам была найдена сумка одного из пропавших туристов в горах Туркестанской области, передает zakon.kz.

Спасатели МЧС передали найденную сумку сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

В настоящее время продолжаются поиски двух пропавших туристов. В регионе проводится аэровизуальная разведка двумя вертолетами АО "Казавиаспас". В поисковых работах задействованы 73 специалиста, 12 единиц техники Департамента по ЧС Туркестанской области, Департамента полиции, Пограничной службы КНБ, лесного хозяйства, МЧС Республики Узбекистан и родственники пропавших туристов. Поисковые работы ведутся по восьми направлениям.

Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая 2021 года в 18:30. 21 мая семеро туристов пешком направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая, но пропали. 28 мая нашли троих из них. 29 мая нашли тела еще двух туристов.