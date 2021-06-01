Как получить бумажный паспорт вакцинации

Главный санврач Казахстана на днях вынес постановление о том, что паспорт вакцинации от коронавируса можно получить в бумажном варианте. Как это сделать и для чего ввели это новшество, рассказала главный врач 36-й поликлиники Алматы Гульжанат Тлеген, передает zakon.kz.

Как пояснила главврач, в основном цель справки о вакцинации в - получение сведений о том, что человек прошел вакцинацию, с QR-кодом.

Для чего это? В принципе, для населения достаточно и электронного паспорта вакцинации. Но надо учитывать, что у нас большое количество населения 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями и состоят на диспансерном учете, многие не владеют основами пользования смартфонами, кто-то не имеет таких телефонов. Для таких людей справка вакцинации будет спасением, чтобы человек смог предъявить при требовании документа, удостоверяющего о том что он прошел вакцинацию, - сказала Гульжанат Тлеген.

Выдают бумажный паспорт вакцинации через "Единую базу вакцинации". Там есть модуль вакцинации, в который вводят ИИН и по нему находят данные нужного человека. Справку можно получить в любой поликлинике, независимо от прикрепления, при обращении в Центр или пункт вакцинации, либо можно уточнить в call-центре или регистратуре медучреждения.

Доступ в базу данных имеют только врач или средний медперсонал, имеющие логин и пароль. Без этого каждый сотрудник не имеет доступа в базу вакцинации.

Справка может потребоваться в связи с выездом или по месту требования в разные учреждения. Бумажный паспорт вакцинации идет с QR-кодом, который можно отсканировать на входе.