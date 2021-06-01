Таджикистан отправит воду Казахстану

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев в Душанбе провел встречу с министром энергетики и водных ресурсов Д. Джума, в ходе которой с таджикской стороной достигнута договоренность о дополнительных сбросах 315 млн куб. м воды из водохранилища "Бахри Точик" с июня по август текущего года, сообщает zakon.kz.

Учитывая сложную водохозяйственную обстановку в бассейне реки Сырдарья для нужд Туркестанской и Кызылординской областей, таджикская сторона, помимо объемов воды, сбрасываемых Кыргызской Республикой из Токтогульского водохранилища, согласилась с июня по август поставлять дополнительно из водохранилища "Бахри Точик" 315 млн куб. м воды. Казахстан же, в свою очередь, окажет Таджикистану материально-техническую поддержку в случае возникновения негативных последствий дополнительной сработки водохранилища "Бахри Точик", - отметил Мирзагалиев.

По данным МЭГПР РК, в текущем году в бассейне реки Сырдарья сложилась сложная водохозяйственная обстановка, связанная с маловодьем.

Вода из Таджикистана позволит снизить дефицит поливной воды в вегетационном периоде в Туркестанской и Кызылординской областях, - пояснили в ведомстве.