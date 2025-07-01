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События

Больше, чем ожидали: миллионы кубометров воды прибыли в Казахстан из Кыргызстана

Больше, чем ожидали: миллионы кубометров воды прибыло в Казахстан из Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 09:20 Фото: пресс-служба МВРИ РК
Около 304,3 млн куб. м воды прибыло в Казахстан по рекам Шу и Талас с начала поливного периода, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 июля 2025 года проинформировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК:

"С апреля текущего года по сегодняшний день Кыргызская Республика направила в Казахстан около 304,3 млн куб. м воды. При этом запланированный к этому времени объем подачи воды по рекам Шу и Талас составляет 270,1 млн куб. м".

Согласно договоренностям с Кыргызстаном, в вегетационный период в Казахстан ожидается поступление 625 млн куб. м воды по рекам Шу и Талас для обеспечения аграриев Жамбылской области.

"На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн куб. м воды, что почти на 50 млн куб. м больше, чем годом ранее. Полито 58 900 га посевных площадей".Пресс-служба МВРИ РК

Как сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, в регионе продолжаются работы по обеспечению эффективного использования и справедливого распределения поливной воды.

"Утверждены графики поочередной подачи воды по каналам, ведутся разъяснительные работы с аграриями по переходу на менее влаголюбивые культуры и ночные поливы. Начата механизированная очистка на Фурмановском обводном канале и Георгиевском магистральном канале", – добавил он.

Ранее мы писали, что Казахстан, Таджикистан и Узбекистан "поделили" водохранилище. Об этом подробнее можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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