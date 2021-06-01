Токаева проинформировали о ходе реформирования системы правосудия

Президент принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает zakon.kz.

Глава государства был проинформирован о ходе реформирования системы правосудия, - говорится в сообщении Акорды.

Жакип Асанов доложил Президенту о правовых и социальных последствиях внесенных в текущем году изменений в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Председатель Верховного суда высказал мнение, что новые Гражданский процессуальный и Административный процедурно-процессуальный кодексы благоприятно отразятся на развитии бизнеса и инвестиционном климате в стране. Он подчеркнул, что поправки призваны обеспечить стабильную и единообразную судебную практику.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность внедрения эффективных механизмов обеспечения независимости правосудия, в том числе на основе лучшего зарубежного опыта.