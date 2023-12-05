В Высшем Судебном Совете рассказали о законодательных новшествах в кадровой политике

В 2023 году глава государства подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

А также закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы".

Данные законодательные новшества, являющиеся продолжением мероприятий, реализуемых Советом в этом направлении в последние годы, затронули вопросы усиления института независимости судей, привлечения в судебную систему профессиональных кадров, передачу всех кадровых функций в ведение Высшего Судебного Совета.

С целью усиления независимости судей внедряются элементы выборности судей Верховного Суда и председателей районных судов. Так, кандидатуры на должность судьи Верховного Суда теперь рекомендуются Высшим Судебным Советом Главе государства для внесения в Сенат на альтернативной основе. Тем самым Сенату предоставлена возможность выбрать наиболее достойного не менее чем из двух кандидатов, что повышает объективность отбора судей Верховного Суда. В настоящее время данное новшество уже введено в действие.

13 июня текущего года на заседании Совета на 4 вакантные должности судей Верховного Суда было рекомендовано 9 кандидатов. Претенденты, получившие рекомендации Высшего Судебного Совета, являются опытными действующими судьями областных судов республики, один из них председатель коллегии, 5 состояли в кадровом резерве. Отобранные участники конкурса получили положительные заключения пленарного заседания Верховного Суда и Советов по взаимодействию с судами, находящихся при областных судах по месту работы кандидатов.

Наряду с этим, введен механизм выборности на должности председателей районных судов. Данный механизм предполагает рассмотрение кандидатов на должность председателя районного суда как из числа лиц, состоящих в кадровом резерве, так и лиц, самостоятельно выдвинувших свою кандидатуру. При таком подходе Советом будет максимально использован потенциал кадрового резерва на судейские должности. Ранее отбор кандидатов на должность председателя районного суда осуществлялся на конкурсной основе. Практическая реализация нового механизма избрания кандидатов на должность председателей райсудов предусмотрена с 1 января 2024 года.

Следующим новшеством в рамках повышения независимости судей является поправка, предусматривающая сокращение рычагов давления на судей. В соответствии с поручением Главы государства и в целях укрепления независимости судей страны приняты законодательные меры по снижению давления на рядовых судей со стороны представителей силовых органов. В этих целях закреплена норма о проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношении всех судей только с санкции Генерального Прокурора. До внесения изменений проведение оперативно-розыскных мероприятий допускалось с санкции прокурора области.

Кроме того, в законах создана правовая основа, направленная на открытое и гласное рассмотрение вопросов освобождения судей от должности. Таким образом, будет реализован принцип безупречности репутации судейского корпуса.

С целью привлечения в судебную систему профессиональных кадров новшествами закреплено право прохождения кандидатами стажировки не до, а после получения рекомендации Совета.

Помимо этого, сокращены сроки прохождения стажировки как для лиц, проходящих стажировку до получения рекомендации Совета, так и для лиц, проходящих стажировку после получения такой рекомендации, с учетом имеющегося юридического стажа. Теперь сроки стажировки в общем порядке составляют от 3 до 9 месяцев, а для лиц, получивших рекомендацию Совета, от 2 до 6 месяцев.

Согласно данному новшеству в рамках конкурса от 18 июля 2023 года 60 кандидатов, не проходивших стажировку либо не получивших заключения по ее итогам, были допущены к конкурсному отбору.

Еще одним нововведением является исключение необходимости получения заключения пленарного заседания суда для кандидатов в судьи, такое требование сохраняется лишь для действующих и бывших судей, при этом заключение необходимо получать только в областном суде по месту работы. В связи с этим в рамках вышеуказанного конкурса кандидаты были допущены к отбору без прохождения пленарных заседаний областных судов.

Новшества, предусматривающие передачу кадровых функций, направлены на усиление роли и статуса Высшего Судебного Совета как органа, обеспечивающего судебный корпус кадрами и разгрузку Верховного Суда от несвойственных функций. Данные законодательные меры являются продолжением мероприятий, реализуемых в этом направлении в последние годы.

Так, принятыми поправками Высшему Судебному Совету переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения их квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.

1. В частности, в настоящее время полномочия по переподготовке и повышению квалификации судей осуществляет Академия правосудия при Верховном Суде. С 15 июля 2024 года Академия правосудия будет передана в ведение Совета.

2. Также судьям предоставлено право непосредственно обращаться в Высший Судебный Совет по вопросам:

продления срока пребывания в должности судьи по достижении пенсионного или предельного возраста;

прекращения полномочий судьи;

внеконкурсного назначения судей, которое допускается в случаях реорганизации или упразднения суда, уменьшения числа судей соответствующего суда, а также истечения сроков полномочий председателей судов.

3. Помимо этого, в компетенцию Председателя Высшего Судебного Совета переданы вопросы приостановления полномочий действующих судей.



Если ранее Совет рассматривал вышеперечисленные вопросы по представлению Верховного Суда, то теперь в соответствии с принятыми поправками судьи вправе обращаться с заявлением напрямую в Совет.

Вышеперечисленные процедуры направлены в том числе на усиление гарантий независимости судей.

Так, с момента введения изменений в действующее законодательство, Советом рассмотрены заявления 16 судей о дальнейшем пребывании в должности судьи после достижения пенсионного возраста, а также 2 судей – о дальнейшем пребывании в должности судьи после достижения предельного возраста. По результатам их рассмотрения 2 судьям продлены полномочия до достижения предельного возраста и 16 – отказано.

21 судье полномочия приостановлены, из них полномочия 1 судье были восстановлены.

Вне конкурса назначено 59 судей местных судов, из них 57 – в связи с уменьшением штатной численности судов, 2 – в связи с истечением сроков полномочий в должности председателя районного суда. Кроме того, 3 председателя районных судов освобождены от должностей с оставлением судьями тех же судов (у 2 истекли полномочия, 1 – по собственному желанию).

Помимо этого, исключены излишние детализированные нормы, которые перенесены на уровень регламента Совета. К таким нормам относятся порядок формирования Квалификационной комиссии при Совете, порядок проведения заседаний комиссии, порядок утверждения графика проведения конкурса, а также сведений, включаемых в него.

В целом все принятые меры, направленные на дальнейшее усиление роли Совета и независимости судей, разработаны в рамках реализации поручений главы государства.



