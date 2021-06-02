Уникальная лесопосадка может исчезнуть в СКО

В Северно-Казахстанской области может исчезнуть уникальная лесопосадка, которой почти полсотни лет. На ее защиту вышли жители села Бесколь, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", пару лет назад чиновники отдали эту зону бизнесменам под строительство кафе. Теперь местные жители боятся, что уникальный оазис просто исчезнет.

По словам жителей села Бесколь, эти лесопосадки были высажены еще в 70-х годах учащимися местных школ. Зеленая полоса не только отделяла частный сектор от трассы, но защищала от снега, пыли и выхлопных газов. Позже березовая роща стала едва ли не достопримечательностью Петропавловска.

Эта посадка в принципе защищает наши улицы от ветров и от загазованности, которая идет с трассы. Вы знаете, что каждый автомобиль выделяет окись свинца, очень вредные и ядовитые вещества. Вот это все защита. Это сделано для того, чтобы люди были здоровы и не болели. Мы все возмущаемся тем, что то, что до нас делали 50 лет назад. Все это уничтожается. житель села Бесколь Вячеслав Донченко

Как отмечается, жители против постройки, потому что владельцы общепита вырубают деревья.

Люди получают эти участки, вырубают, строят кафешки, продают и уезжают. Кафе здесь достаточно. В дальнейшем, если так будет продолжаться, то здесь действительно ничего не останется. житель села Бесколь Александр Жоров

Один из участков в 0,25 га, как сообщили в акимате, предпринимателю был выделен в 2019 году для временного пользования - всего на пять лет. После жалоб жителей чиновники стали разбираться в ситуации.

Выяснилось, что в марте этого года районной земельной комиссией и решением акима Бескольского сельского округа было изменено его целевое назначение. Теперь он предназначается для строительства и обслуживания кемпинга. Но даже в этом случае предусматривает вырубку зеленых насаждений.

По поводу правильности выдачи я вам не могу сказать, но земля выдана. Сейчас это в определенных компетентных органах изучается - правильность выдачи этой земли. Была организована встреча с предпринимателем, который взял эту землю, который в свою очередь тоже признает, что он совершил огромный моральный ущерб всему населению округа. Он пообещал и нас заверил, что данные лесные насаждения будут восстановлены. заместитель акима Кызылжарского района Алма Нургалиева

Как сообщается, вырубка деревьев уже остановлена.