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"Как на промзоне": жители Актау задыхаются от дыма шашлычных

Шашлык, Актау, жители Актау задыхаются от дыма шашлычных, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 08:50 Фото: pexels
Этой проблеме уже не один год. Первые обращения от жителей на смог от шашлычных и кафе внутри микрорайонов начали поступать еще 10 лет назад. Тогда чиновники не придавали этому особого внимания. После кафе и шашлычные у дорог и домов не проверяли из-за моратория.

Сейчас уставшие от постоянного дыма и запаха гари жители вновь обратились в акимат, передает Zakon.kz.

Ирина Демченко живет в доме возле одной из шашлычных уже семь лет. За это время, как говорит женщина, заработала бронхиальную астму.

"Каждую пятницу и выходные дни, начиная с 9 вечера, мы живем, как будто в аду. Окна невозможно открыть, дым и неприятный запах проникают через двери. У меня очиститель воздуха не справляется с этим. Выйти на улицу невозможно – сразу начинаешь задыхаться, глаза режет. А этим кафешкам хоть бы что – как дымили, так и продолжают дымить. Живем, как на промышленной зоне, а не в центре города", – отметила Наталья Демченко.

С ее словами соглашаются соседи по дому. Говорят, что боятся за детей – постоянное вдыхание дыма и гари – прямая дорога к астме.

"От этого дыма и запаха невозможно укрыться. Дома все провоняло гарью. Дым спускается вниз к детской площадке, а там постоянно дети гуляют – представьте, чем они дышат и на улице, и дома. Я жил некоторое время в Алматы, так там практически везде электромангалы. Да, вкус шашлыка немного не такой, как на открытом огне, но это не повод травить всех вокруг. Почему у нас не обяжут всех так сделать? Почему жители должны терпеть неудобства? Жалуются постоянно не только жители нашего микрорайона, но и соседних. Ведь ветром дым несет далеко. В итоге вечерами практически вся нижняя зона города как в тумане", – говорит Дамир Утешев, житель 8-го микрорайона Актау.


Жители уже на грани, в домовых чатах все чаще звучат призывы к перекрытию дороги – может, хоть так их услышат власти, а недавно люди решили написать открытое письмо президенту страны.

"Недавно в интернете видели, как комиссия приходила в эти шашлычные, даже замеры делали. Но у всех был один вопрос – какой смысл был в этих замерах, если они делались днем? Ведь дым и запах гари всегда по вечерам и в выходные. Конечно, они никаких превышений не нашли и успокоились. А нам как жить? Если я на своем балконе или на берегу моря решу пожарить шашлык, то меня тут же оштрафуют. А им можно дымить и травить всех вокруг, и никто им не может ничего сделать", – возмущена Татьяна Шевелева, жительница 8-го микрорайона Актау.

За первый квартал 2024 года в госорганы поступило четыре заявления на объекты общественного питания именно по факту дыма и запаха гари. Однако из-за отсутствия подтверждающих документов внеплановые проверки не проводились. По жалобам жителей все же создали комиссию – для разъяснительной работы. В нее вошли представители отдела предпринимательства акимата города Актау, управления санитарно-эпидемиологического контроля, ДЧС, Национального центра экспертизы. Последние провели замеры, правда, сделали они это снова днем.

"Специалистами управления совместно с лаборантом областного филиала Национального центра экспертизы для мониторинга атмосферного воздуха были проведены замеры вредных веществ в атмосферном воздухе возле зданий трех шашлычных в двух микрорайонах города Актау. Замеры проводили по показателям: окись углерода, аммиак, диоксид азота, окись азота. Согласно протоколу лабораторных исследований, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено. Почему проверяли днем? Потому что в заявлениях от жителей были просто жалобы на дым и запах, но не указывалось точное время их возникновения. Поэтому, если жители будут писать заявления, то мы просим писать по возможности дни недели и точное время появления дыма", – говорит руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля города Актау Колканат Есмурзаева.

В отделе предпринимательства пояснили, что сотрудники акимата города Актау просто были в составе комиссии, а все вопросы следует задавать управлению санитарно-эпидемиологического контроля. В ДЧС сообщили, что выезжают только на случаи открытого огня, а не на дым, который валит из труб шашлычных. Правда, недавно одного из владельцев кафе все же привлекли к ответственности.

"На пульт 101 поступило сообщение, что происходит возгорание крыши, жители отмечали, что из трубы шашлычной идет черный густой дым. По прибытии выяснилось, что на мангале без присмотра оставили горящие угли. В кафе возгорание потушили до прибытия пожарных. За нарушение правил пожарной безопасности на владельца кафе был составлен протокол по ст. 410 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях", – рассказал старший дознаватель УЧС города Актау, старший лейтенант гражданской защиты Султан Утемуратов.

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля города Актау отмечают, что не могут по закону обязать владельцев шашлычных установить специальные фильтры.

"Только в случае, если выявляются превышения в атмосферном воздухе, мы пишем санитарное предписание для устранения нарушений. То есть, в санитарных правилах написано, что такие заведения не должны в обязательном порядке иметь фильтры", – отмечает руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля города Актау Колканат Есмурзаева.

Сейчас в управлении ждут официальных заявлений от жителей с подтверждением фактов на фото или видео. Без таких заявлений или на основании только жалоб в социальных сетях проверку не начнут.

"Специалистами управления в соответствии с Предпринимательским кодексом РК в отношении объекта контроля и надзора будет открыта внеплановая проверка на основании ст. 144 п. 5 пп. 3. В ходе проверки при подтверждении данного обращения объект будет привлечен к административной ответственности по ст. 425 Кодекса об административных правоотношениях РК, будет выдано предписание об устранении нарушений. Если владелец кафе более одного раза в указанный срок не предоставит информацию об устранении выявленных нарушений или не устранит их, то материал передадим в суд", – добавляет Колканат Есмурзаева.

В управлении пообещали еще раз провести разъяснительную работу с владельцами шашлычных. А жители ждут, когда же эти разъяснения наконец подействуют. Ранее Zakon.kz писал о том, что летом начинается период активного отдыха и шашлыков, и именно в это время увеличивается количество загораний травы и степной зоны.

Кроме того, Zakon.kz рассказывал, как в мае 2021 года в Риддере разгорелся лесной пожар. Тогда сгорели почти 300 га соснового бора и больше 30 домов. Один человек погиб, двое пострадали. А причиной мог стать шашлык, который жарил 35-летний местный житель, отдыхая на природе.

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